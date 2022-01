LEMIE. «In un’epoca in cui spesso ci lamentiamo della distanza della politica dai cittadini, noi abbiamo deciso di rinunciare alle indennità e ai gettoni di presenza».

La notizia arriva da Lemie, dove tutti i consiglieri (anche quelli di minoranza) hanno rinunciato al gettone di presenza mentre sindaco, vice-sindaco e assessore hanno rinunciato perfino all’indennità. In totale 30mila euro che verranno investiti per opere pubbliche per migliorare il territorio e i servizi offerti.