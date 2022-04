LEMIE. “Un comune piccolo ha il vantaggio che ci si conosce tutti e c’è un grande spirito di collaborazione nel portare avanti le iniziative messe in campo; gli svantaggi sono nella carenza di servizi: se migliorassero sarebbe favorito l’aumento dei residenti e quindi delle persone che danno vita al nostro paese”.

Il suo Comune ha trovato dei modi con cui dare vita a progetti e valorizzare il territorio?

“A Lemie le risorse maggiori sono ambientali, perché viviamo in un territorio sostanzialmente integro; però ci sono anche manufatti di pregio che sono stati valorizzati per incentivare un turismo di tipo culturale”.

Uno dei vostri progetti riguarda invece la filiera del legno, di cosa si tratta?

“Abbiamo molti boschi, sia di privati che di proprietà comunale, per questo abbiamo dato vita a un progetto innovativo mirato a fare tagli boschivi selettivi che consentano di immagazzinare carbonio: in pratica, il Comune di Lemie, fra i primi in Italia, ha la possibilità di vendere crediti di carbonio sul mercato libero alle aziende che devono compensare le emissioni e contemporaneamente di migliorare il bosco”.

Ha accennato prima al fatto che la natura per Lemie non è l’unica risorsa, il vostro è anche un paese d’arte.

“Sul territorio ci sono delle piccole chicche che fanno del nostro Comune il polo dell’arte della Valle di Viù. Abbiamo affreschi molto pregevoli restaurati e messi disposizione del pubblico”.

Quanta passione ci vuole per fare il Sindaco?

“È necessario avere una forte motivazione. Nel mio caso, io sono originario di Lemie ma ho vissuto tutta la vita in città per ragioni lavorative, e oggi che sono in pensione ho pensato che potevo dare un contributo per migliorare il mio paese. Fra l’altro, la mia amministrazione e anche quelle precedenti rinunciano a ogni indennità per far sì che le scarse risorse economiche del Comune siano incrementate. La mia è un’attività di volontariato: ritengo giusto che una persona nella propria esistenza trovi spazio e tempo per migliorare la comunità in cui vive”.

