LEMIE. Nonno e nipotina finiscono con l’auto nella scarpata

LEMIE. Se la sono vista davvero brutta, un uomo di 73 anni e la sua nipotina di sette, protagonisti di un pauroso incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di domenica 14 giugno a Lemie. Per cause al vaglio dei carabinieri della compagnia di Venaria, l’auto è finita fuori strada, precipitando in una scarpata e ribaltandosi fino a terminare la corsa nella zona della condotta della centrale Enel. Sul posto è intervenuto anche il personale sanitario 118 con l’elisoccorso. Stabilizzati, il nonno è stato portato all’ospedale Cto mentre la piccola all’ospedale pediatrico Regina Margherita. La bimba ha riportato un politrauma con contusioni varie, senza fratture ossee, e lievi contusioni polmonari. Per fortuna la Tac non ha riscontrato situazioni gravi: la bimba non ha mai perso conoscenza. Ora è ricoverata nel reparto di chirurgia pediatrica, in osservazione. La prognosi è di 20 giorni.

