LEMIE. Modella rapita: condannato anche secondo imputato a 16 anni

E’ stato condannato anche Michal Konrad Herba per il sequestro della modella inglese Chloe Ayling, rapita nell’estate 2017 a Milano con la scusa di un finto servizio fotografico e tenuta segregata, tra l’11 e il 17 luglio, prima in un appartamento milanese e poi in una baita in provincia di Torino, prima di essere liberata. La Corte lo ha condannato a 16 anni e 8 mesi, mentre il fratello Lucasz Pawel Herba era già stato condannato a 16 anni e 9 mesi.

