LEMIE. Lavori per 445mila euro a Villa e Forno

La giunta comunale di Leimie ha approvato il progetto di fattibilità e il progetto definitivo per i lavori di completamento di fognatura, cavidotti, ripristino dell’acquedotto e sistemazione stradale nelle borgate Villa e Forno. Attualmente le due borgate risultano non coperte dal servizio di pubblica fognatura, che nelle [...]



