L’elefante nella stanza del clima

L’espressione l’elefante nella stanza vuole indicare una verità ben visibile ma che tutti fan finta di non vedere. Può riferirsi a un problema anche molto noto ma di cui nessuno vuole parlare. È impossibile ignorare un elefante al centro del salotto, ma si può far finta di non vederlo e così evitare di porre un problema al centro dell’attenzione e delle relazioni. Affrontarlo creerebbe un disagio difficile da sostenere, ma ignorarlo non ne elimina la presenza. Prima o poi l’elefante si muove, attira la presenza su di sé e può fare danni che si potevano evitare. Allora ci si accorge che molti sapevano ma nessuno, per le motivazioni più varie, aveva avuto il coraggio di rompere il silenzio. I Questo periodo di pandemia rifletto come abbiamo accantonato nella stanza il pachiderma della crisi climatica che incombe su tutti noi. Nel 1900 la Terra ospitava infatti 1.6 miliardi di esseri umani, divenuti in mezzo secolo 2.5 miliardi, per raggiungere quindi i 4 miliardi nel 1975, i 6 miliardi nel 2000 e infine i 7 miliardi nel 2011. Sicuramente il contenimento della popolazione non ha mai attirato la simpatia delle confessioni religione né tanto meno voti in campagna elettorale. Cercare di limitare la libertà di scelta su temi intimamente personali, quanto la decisione di avere dei figli e in che numero, hanno regolarmente fatto naufragare questo tipo di politiche governative, tanto che la stessa Cina nel 2013 ha abbandonato il diktat del figlio unico. Per oltre due secoli il timore del sovraffollamento si è basato, e in parte si basa ancora, sulla sicurezza alimentare: la popolazione cresce mentre il pianeta e le sue risorse rimangono le stesse. Tuttavia, la necessità aguzza l’ingegno, soprattutto quando è minacciata la propria sopravvivenza. Sicuramente cresceremo ancora come popolazione ma allora quello che inciderà sul clima sarà il modello che le nostre società sceglieranno di adottare e, in particolare, la quantità di risorse consumate pro capite. E così, proprio il consumo di risorse, e soprattutto le emissioni derivate dalla loro produzione, hanno riacceso nell’ultimo decennio il dibattito demografico, coniugato questa volta in ambito climatico. Secondo gli “ esperti” le quattro azioni più efficaci per la salute del pianeta consistono nel rinunciare alla carne, a viaggiare in aereo, usare l’auto e poi dicono la riduzione dei figli, beh nel Belpaese si sono portati avanti con politiche sociali che non hanno mai pensato alla famiglia, mettere al mondo dei figli diviene una epica impresa, poi pazienza se siamo nel deserto di natalità e nessuno lavorerà per mantenere chi andrà in pensione nei prossime decenni. Beh io non sono un esperto ne studioso del fenomeno ma nella mia ignoranza penso che se vogliano dare un mondo migliore e vivibile alle future generazioni dobbiamo iniziare da adesso, attingendo, distribuendo e riutilizzando oculatamente le risorse naturali. Purché nel frattempo si battano tre diverse strade: una rapida e completa transizione alle fonti di energia rinnovabile, la vera emancipazione femminile nella società, le donne sono più attente nel riciclare e l’abbandono dell’insostenibile stile di vita occidentale, troppo spesso visto dai governi dei Paesi emergenti come un modello da imitare. Una corsa contro il tempo per evitare che miliardi di persone mangino, consumino ed emettano quanto gli europei, o peggio, gli statunitensi. Insomma, il pachiderma demografico rimane saldamente ancorato al salotto vicino all’elefante della microplastica che inquina l’ambiente e anche noi, involontariamente lo mangiamo nelle catene alimentari e subdolamente potrà portare all’estinzione degli esseri umani ma quello dell’intero pianeta.

Favria, 20.04.2021 Giorgio Cortese

Quando si tratta di comprendere i perché e i percome del clima, c’è una quantità infinite di cose che bisogna apprendere, ma la vita concede solo un tempo limitato nel quale impararle.

