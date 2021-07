Ascolta l'Audio Dell'Articolo

L’elefante legato alla corda

Un mio caro e saggio amico mi ha raccontato questa storia che merita di essere pubblicata. Un uomo stava camminando attraverso un accampamento dove venivano addestrati degli elefanti e notò che questi non erano tenuti in gabbia o legati con delle catene. Tutto quello che li tratteneva dallo scappare dall’accampamento era una piccola fune legata ad una delle loro gambe. Dando un’occhiata più attenta alla stazza dei pachidermi, l’uomo era profondamente confuso. Non riusciva a spiegarsi perché gli elefanti non usassero la loro forza per rompere la fune e scappare dall’accampamento. Lo avrebbero potuto fare con una facilità disarmante, eppure se ne stavano là tranquilli. Curioso di conoscere la risposta al suo quesito, chiese ad un addestratore nei paraggi perché gli elefanti stessero semplicemente là in piedi e non tentassero di scappare. L’addestratore gli rispose: “Quando sono molto giovani e molto più piccoli usiamo funi delle stesse dimensioni per legarli. A quell’età ciò è abbastanza per trattenerli. Mentre crescono, sono condizionati a pensare di non essere ancora in grado di rompere la fune, così non tentano mai di liberarsi.” La sola ragione per cui gli elefanti non tentavano di liberarsi e di scappare dall’accampamento era che con il tempo erano venuti a credere che semplicemente ciò non era possibile. La morale di questa storia è la seguente. Non importa quanto il mondo tenta di combatterti, continua sempre con il pensiero che quello che vuoi ottenere sia possibile. Credere di poter aver successo in qualcosa è in realtà il passo più importante per raggiungerla davvero.

Favria , 16.07.2021 Giorgio Cortese

Buona giornata. Se ogni notte cadono le stelle, e ogni notte è un’occasione per esprimere un desiderio, ogni giorno è un’occasione per realizzarlo. Felice venerdì

Dona il sangue e sii un eroe nella vita di qualcuno. Il sangue è destinato a circolare. Condividilo! Ti aspettiamo a Favria, VENERDI’ 6 AGOSTO 2021 cortile interno del Comune dalle ore 8 alle ore 11,20. Abbiamo bisogno di Te. Dona il sangue, dona la vita! Attenzione, per evitare assembramenti è necessario sempre prenotare la vostra donazione. Portare sempre dietro documento identità. a Grazie per la vostra collaborazione. Cell. 3331714827- grazie se fate passa parole e divulgate il messaggio

Commenti