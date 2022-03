“VitalTraining”: il fitness sostenibile per la perfetta forma fisica maschile.

Nato da un’idea del suo titolare, Gabriele Vecchia, “VitalTraining” si propone come studio di consulenze nell’ambito del fitness, avendo come focus esclusivo la forma fisica maschile e rivolgendosi a uomini e ragazzi.

Offre la possibilità di consulenze, anche online, sia a livello di nutrizionale che di allenamento personalizzato, rivolgendosi al sistema integrato della persona, composto da salute ed estetica. Ma non solo… ovviamente prevede anche, e soprattutto, gli incontri in presenza per fare un check dettagliato del cliente e proporgli un piano nutrizionale specifico e un allenamento personalizzato per raggiungere gli obiettivi desiderati, come la perdita di peso piuttosto che l’aumento della massa muscolare e quant’altro. L’allenamento è basato sul rapporto “one to one”, si tratta infatti di sessioni di allenamento private durante le quali si viene seguiti sotto ogni punto di vista dal proprio personal trainer. Viene stilata una scheda personale dove vengono evidenziate anche le problematiche del cliente e sottolineati gli obiettivi.

Parola chiave di “VitalTraining” è il sopracitato fitness sostenibile, che permette di migliorare la propria forma fisica in maniera piacevole ed, appunto, sostenibile. Qui non si allenano agonisti, ma persone “comuni” che devono conciliare lo sport con il proprio stile di vita. La sostenibilità dei percorsi è un punto fondamentale, l’obiettivo è che ciascuno riesca a crearsi il proprio bagaglio di consapevolezze e che da esso possa farsi accompagnare per la vita, facendolo diventare il loro personale stile di vita.

L’attività è gestita da Gabriele e dai suoi collaboratori, che insieme formano un bel team di personal trainer.

“Inizia il tuo percorso, anche online, scrivendo al +393452187800 oppure inviando un’e-mail a info@vitaltraining.it !”

“VitalTraining” sarà operativo dalla fine di marzo, ma è già possibile prendere contatti per riservare il proprio posto.

“VitalTraining”: il benessere maschile a 360 gradi.

INFO: “VitalTraining”, indirizzo: via Volpiano 56 – Leinì (piano terra), telefono: 3452187800, e-mail: info@vitaltraining.it , sito: www.vitaltraining.it , Facebook: “Gabriele Vecchia” – “VitalTraining”, Instagram: “gabrielevecchia_fitness” – “vitaltraining.it”

Commenti