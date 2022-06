Nel terzo punto all’Ordine del giorno, il Consiglio Comunale ha approvato la concessione in comodato d’uso all’Unione dei Comuni Nord Est Torino di villa Caviglietto per l’inserimento in un progetto che riguarda l’emergenza abitativa, presentato in co-progettazione con Cooperativa Valdocco, finanziato (per più di 1 milione di euro) nell’ambito di un bando Pnrr Missione 5.

L’immobile sarà ristrutturato e messo a disposizione di nuclei famigliari in difficoltà, insieme ad altri immobili nei comuni aderenti a Unione NET per la realizzazione di un centro per l’accoglienza temporanea, l’orientamento e l’assistenza di famiglie disagiate, normalmente definito [...]