Una nuova Rsa e la Casa di Comunità all’interno dell’ex infermerie Capirone (in foto).

È questo il progetto che l’amministrazione ha pensato di mettere in piedi grazie ai fondi del Pnrr.

Nel Comune di Leini, da tempo, ha sede la struttura residenziale per anziani denominata “Ex Infermeria Capirone”, in Piazzale Padre Gianinetto (già piazzale Madonnina), che prevede l’erogazione di attività socio sanitarie in favore di persone anziane ultra sessantacinquenni non autosufficienti e autosufficienti.

Nel corso degli anni la RSA ha evidenziato una costante decrescita della capacità di far fronte ai costi fissi di gestione a causa [...]