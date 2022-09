In Italia le malattie cardiovascolari, come da fonte Istat, sono la causa di oltre il 41% dei decessi, mentre le morti cardiache improvvise, il cui decesso avviene entro un’ora dall’insorgenza dei sintomi, colpiscono ogni anno tra le 40.000 e le 65.000 persone, circa uno su mille abitanti. Su 100 persone colpite da un attacco di cuore per una fibrillazione ventricolare, un terzo dei pazienti muore prima di raggiungere l’ospedale.

Essendo tempo-correlata, la percentuale di sopravvivenza si abbassa di circa il 7% per ogni minuto di ritardo dell’intervento i fattori che incidono positivamente sulle probabilità [...]