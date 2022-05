Il Comune di Leini ha bandito un concorso internazionale di progettazione in due gradi per la riqualificazione funzionale del Castello dei Conti Provana. Chi presenterà il progetto migliore si aggiudicherà il montepremi da circa 30 mila euro. Attualmente l’edificio ospita la sala del Consiglio Comunale e l’archivio comunale; mentre i restanti locali sono in disuso.

L’intervento di riqualificazione persegue la volontà di rafforzare il ruolo del centro storico di Leini, affinché sia rivolto ad un utilizzo frequente e quotidiano da parte della cittadinanza.

Parliamo di un punto di interesse strategico per lo sviluppo del centro storico [...]