LEINI. Gli agenti della polizia locale di Leini hanno arrestato un 36enne di origine sinti per furto e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, l’altra notte è stato fermato all’interno della scuola dell’infanzia ‘Villa Violante’ di via Volpiano.

Stava portando via diversi oggetti, compresi un televisore e una consolle per i videogiochi. E’ stato collocato ai domiciliari in attesa del processo con rito direttissimo al tribunale di Ivrea.

