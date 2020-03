LEINI. Sospetta morte per Coronavirus, il tampone non c’è ancora

Non è ancora arrivato l’esito del tampone per Coronavirus per l’anziano di Leini, sugli 80 anni circa, deceduto nei giorni scorsi all’ospedale di Ciriè. A smentire la voce che circola in città sulla sicura positività del tampone sono i familiari stretti e i carabinieri. L’esito del test arriverà nelle prossime ore. Da quanto si apprende, l’uomo sarebbe stato ricoverato per problemi renali e, una volta mandato a casa, dopo qualche giorno avrebbe cominciato a sviluppare i sintomi tipici del Coronavirus, con i primi cenni di polmonite.

Al momento, a scopo precauzionale, i figli si sono messi in quarantena, così come la badante e il medico di famiglia. Stanno tutti bene.

In tutto il Piemonte i decessi registrati per Coronavirus sono 43.

