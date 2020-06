LEINI. Si ribalta con l’auto in via Caselle, è grave ma non in pericolo di vita

Sono gravi, anche se non è in pericolo di vita, le condizioni di Massimo Steri, 49enne di Leini, che domenica è rimasto ferito a seguito di un incidente avvenuto in via Caselle a Leini, all’altezza del supermercato Carrefour. Steri, stante la ricostruzione da parte dei carabinieri di Caselle e Leini, era diretto verso il centro di Leini mentre era a bordo della sua Citroën C2. All’improvviso, però, ha perso il controllo dell’auto, ribaltandosi più volte prima di finire a margine della sede stradale. Il personale sanitario 118, intervenuto con l’elisoccorso, ha stabilizzato e portato l’uomo al Cto di Torino dove è ora ricoverato con un buco nel polmone, fratture e ferite in tutto il corpo.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il mezzo, mentre i militari hanno dovuto pensare anche alla gestione della viabilità, in tilt in tutti e due i sensi di marcia.

Cla.Mar.

