LEINI. Si è spento Bruno Brancaleoni, storico fotografo leinicese

Si è spento nelle scorse ore Bruno Brancaleoni, “Branca”, 84 anni, indimenticabile protagonista e testimone – con la macchina fotografica appesa al collo – di mezzo secolo di storia leinicese. Giunto a Leini negli anni Sessanta, Brancaleoni lavorò dapprima alla Singer, fino alla chiusura nel ’75, poi come fotografo con lo studio in via Carlo Alberto 144 (trasferito successivamente in piazza Vittorio Emanuele II). Sempre in prima fila a qualsiasi evento, manifestazione, appuntamento, Brancaleoni ha raccolto negli anni migliaia e migliaia di scatti di Leini e dei leinicesi, ma anche di tanti protagonisti e comprimari del secondo Novecento italiano.

Commenti