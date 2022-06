Nemmeno aggiustare una lapide, no, neanche quello.

La maggioranza, durante l’ultimo Consiglio Comunale, ha respinto la mozione per il restauro della lapide di Don Capirone in via Carlo Alberto 173, proprio sulla facciata dell’ex infermeria.

Ebbene, per la maggioranza non ne valeva la pena e poi, ma perché una mozione?

“Non è lo strumento più adatto – ha detto il Sindaco calandosi nella parte del professore di diritto – di solito in questi casi si fa altro”. Pittalis non vuole fare solo il Sindaco ma pure spiegare alla minoranza quali atti presentare e come presentarli.

Insomma, la [...]