LEINI-SETTIMO. È un ex pilota del Motomondiale la vittima dell’incidente mortale

È Stefano Bianco, 34 anni di Settimo Torinese, ex pilota del Motomondiale, la vittima dell’incidente mortale di questo pomeriggio a Leini, in via Torino. In uno scontro tra una motocicletta Honda CBR 600, un furgone e una Fiat Panda ha avuto la peggio il centauro: sbalzato sull’asfalto, è morto sul colpo. La dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia locale di Leini.

