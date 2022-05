È scontro sulle nuove rotonde che dovrebbero sorgere sulla 460. Mofiche alla viabilità previste all’interno progetto dell’Open Mall di Caselle. Dopo il passo indietro dei privati, però, ora anche le nuove rotonde sono a rischio. Per il Sindaco la colpa è anche di chi, in passato, ha pensato di risolvere un problema di viabilità affidandosi ai privati.

In un incontro in Prefettura, su richiesta del Sindaco di Leini, Renato Pittalis, è stata confermata la disponibilità a favorire la convocazione di un tavolo con gli enti competenti, in primis Città Metropolitana di Torino, per la costruzione [...]