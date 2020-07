LEINI-SAN MAURIZIO. Risse in strada e al bar, sei denunciati

Una rissa in strada è costata la denuncia a tre ragazzi, di età compresa tra i 23 e i 24 anni, che sono stati fermati dai carabinieri a Leini. I militari, su segnalazione di alcuni residenti, sono intervenuti insieme agli agenti della polizia locale per fermare un violento litigio in strada. Uno dei tre giovani è stato trovato in possesso di un martello, che è stato sequestrato.

A San Maurizio, invece, in piazza Marconi, tre soggetti residenti in paese di 21, 23 e 58 anni sono entrati in un bar armati di mazze da baseball con l’intento di picchiare un 35enne. Il pronto intervento dei carabinieri della tenenza di Ciriè ha bloccato il pestaggio. Le mazze da baseball sono state sequestrate e i tre denunciati.

