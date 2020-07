LEINI. Salta per la seconda volta il processo per tentato omicidio

E’ saltato per la seconda volta il processo per tentato omicidio che vede sul banco degli imputati Michele Prima, 57 anni di Leini, accusato del ferimento a colpi di pistola di Feodor Budaianu, un moldavo di 26 anni, nel febbraio 2019 a Leini.

L’udienza, prevista al tribunale di Ivrea, è saltata per una mancata notifica. Il giudice Marianna Tiseo, infatti, nel rispetto delle norme anti-covid che impongono lo svolgimento delle udienze entro le ore 14, ha anticipato la convocazione alle 13.30.

La pattuglia della polizia penitenziaria, però, alla quale non è stato evidentemente notificato il cambio d’orario, si è presentata a casa di Michele Prima, ora ai domiciliari, solo alle 14, troppo tardi per arrivare in tempo a Ivrea. Il processo, che si svolgerà con il rito abbreviato, è stato quindi aggiornato al 23 luglio.

La prima volta, il 15 giugno scorso, l’udienza era saltata perché mancava il collegamento internet tra il tribunale e la caserma dei carabinieri di Venaria, da dove l’imputato avrebbe dovuto assistere al processo.

Commenti