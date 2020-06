LEINI. Salta la connessione, rinviato il processo per tentato omicidio

LEINI. Era tutto pronto, ma quando il giudice ha provato a connettersi, il collegamento con il pc dell’imputato non funzionava. Il giudice Marianna Tiseo, questa mattina, in tribunale a Ivrea, è stata costretta a rinviare l’udienza al 14 luglio alle 14,30 nel quale era imputato con la formula del rito abbreviato, Michele Prima, 57 anni, di Leinì, alla sbarra per tentato omicidio.

In aula oltre al giudice c’erano l’accusa rappresentata dal sostituto procuratore, Elena Parato e l’avvocato difensore, Wilmer Perga del Foro di Torino. L’imputato, Michele Prima, ora detenuto ai domiciliari, era invece stato accompagnato dai carabinieri presso la caserma della Compagnia di Venaria e da qui si sarebbe collegato da remoto attraverso un pc. E invece il collegamento non è mai avvenuto. Nel processo la vittima, Feodor Budaianu, moldavo di 26 anni, non si è costituito parte civile.

La vicenda risale alla sera del 6 febbraio 2019 al termine di una lite tra Feodor Budaianu, che aveva in affitto un alloggio di proprietà di Michele Prima in via Lombardore a Leinì. Al termine del litigio, quella sera, Michele Prima aveva poi esploso da una pistola tre colpi calibro 22 e uno di questi aveva ferito alla tempia Feodor Budaianu. Sembra che alla base del tentato omicidio, oltre a dissidi per il mancato affitto, ci fossero state anche delle proposte sessuali da parte dell’imputato alla compagna di Feodor Budaianu. Ora Budaianu è guarito anche se il proiettile non è mai stato asportato dalla tempia perché troppo vicino a dei centri vitali.

