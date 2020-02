Per 26 anni ha sperato che qualcuno riportasse a casa quel violino Stradivari. Quella replica, per correttezza. Ma al di là della questione legata all’autenticità di quello strumento musicale, per quella famiglia torinese era un ricordo. Un ricordo di un uomo che nel 1997 è morto e che per [...]





