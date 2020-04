LEINI. Rissa e coltellate tra giovani dopo i commenti social ad una 15enne

Dopo aver iniziato a parlare, provando a chiarirsi, la situazione è degenerata in una vera e propria rissa, con una lama che ha ferito al torace e a una gamba i due fratelli leinicesi.

Il padre dei due ha scoperto quanto successo solo il mattino successivo, quando ha chiamato la centrale operativa dei carabinieri, chiedendo l’intervento di una pattuglia a casa. Nel frattempo, a casa dei due ragazzi è arrivata anche l’ambulanza del 118, con i sanitari che si sono occupati di medicare i due feriti, prima di trasferirli a Cirié per i controlli del caso: verranno dimessi con sette giorni di prognosi a testa.

I militari della stazione di Leini hanno iniziato l’attività investigativa, interrogando tutti i protagonisti della vicenda per cercare di ricostruire i fatti, dettaglio per dettaglio.

Dalla ricostruzione emergerebbe come il 18enne leinicese avrebbe dato un pugno al volto del 16enne collegnese, con quest’ultimo che avrebbe poi preso un coltello a serramanico, ferendo i due fratelli. Il tutto riprendendo la scena con un telefonino, con il video che sarebbe poi stato inviato agli amici di Collegno per dimostrare la sua forza.

A quel punto, i militari si sono recati a Collegno, a casa del giovane, che ha confermato tutti i fatti. Lì però i militari hanno trovato alcune piante di marijuana in salotto e un panetto di hashish. Per questi motivi, il padre 55enne è stato arrestato per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. I due minorenni sono stati denunciati alla procura dei minori per “rissa”. Lo stesso reato del 18enne, che vista la maggiore età sarà sottoposto al giudizio del tribunale di Ivrea.