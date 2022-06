I volontari dell’Associazione Voglio solo un sorriso – Martina, guidati dal Presidente Domenico Stangoni, hanno ricominciato le loro attività e uscite!

Il weekend del 18-19 giugno 2022, per la prima volta dal 2019 per causa emergenza sanitaria, hanno portato in gita i bambini del Reparto Oncologico dell’Ospedale Regina Margherita di Torino a Gardaland.

Un weekend emozionante nel rivedere tutti i bimbi e tornare alla normalità con, sicuramente, delle accortezze alle quali ormai tutti siamo abituati.

La gita, dalla durata di due giorni, comprendeva due ingressi al Parco di Gardaland e la notte con cena e colazione presso uno hotel in zona.

Come sorpresa ai bimbi, alla cena hanno partecipato anche i Volontari dell’Associazione “InVita un sorriso”.

È un’Associazione di clown con sede a Verona che si occupa di far divertire dai più grandi ai più piccoli donando con semplicità sorrisi e tanta allegria. Insieme, le due Associazioni, hanno fatto divertire, ballare e hanno insegnato incredibili poesie.

“I volontari dell’Associazione “Voglio solo un sorriso – Martina” – spiega Stangoni – ringraziano tutti i genitori che si affidano a loro per far sorridere i loro bimbi e non vedono l’ora di rivederli ai prossimi eventi”.

