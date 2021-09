Ascolta l'Audio Dell'Articolo

È tornato il Pd a Leini. Sabato scorso è stato eletto il nuovo segretario: è Luca Torella, ex assessore al Bilancio che aveva sostituito Marco D’Acri nella giunta del primo cittadino Gabriella Leone. Le votazioni si sono tenute in Municipio, con una quindicina di iscritti collegati in videoconferenza da casa visti i limiti di capienza del salone imposti dalle normative anti-Covid.