Sono 356 le persone che hanno firmato per chiedere un contributo per la riduzione del costo degli abbonamenti del trasporto pubblico per gli studenti e le studentesse leinicesi fino a 26 anni.

Il Partito Democratico di Leinì, nel mese di febbraio, ha infatti promosso una raccolta firme per chiedere all’amministrazione comunale di stanziare un contributo economico, in base all’Isee e in forma progressiva. finalizzato alla riduzione del costo del trasporto pubblico che rischia di diventare proibitivo per molti cittadini.

Il trasporto pubblico, d’altronde, è un servizio di fondamentale importanza per la collettività e sono centinaia gli [...]