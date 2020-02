LEINI. Piazza Vittorio Ferrero, al via i lavori

Sono cominciati nei giorni scorsi i lavori del I lotto della riqualificazione di piazza Vittorio Ferrero a Leini. «Si tratta della sistemazione del camminamento del ricetto, con il rinnovo della pavimentazione, parte a ciottolato e parte in pietra di Luserna, che sostituirà quella precedente ancora in parte [...]



