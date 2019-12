LEINI. Nuove opere pubbliche per 110mila euro

La Giunta ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di alcune opere pubbliche che saranno messe a gara entro la fine dell’anno per un importo totale di 110 mila euro, comprensivo di oneri di legge e accessori. Alcune delle opere sono destinate a risolvere problematiche che sono emerse con il recente episodio di grave maltempo di fine novembre.

Tra le opere previste, l’asfaltatura di via Gremo, dall’incrocio con corso Stati Uniti per circa 360 metri, a cui si aggiunge il riempimento dell’area di tubazione fuori uso e il rifacimento della recinzione, con sistemazione della segnaletica stradale.

In corso Stati Uniti è previsto il rifacimento del marciapiede in corrispondenza dell’angolo del campo sportivo, in modo da garantire una rampa con pendenza inferiore o pari all’8% per raggiungere un nuovo attraversamento pedonale rialzato di 7 cm. Saranno anche realizzate una caditoia e le tubazioni di allaccio alla rete esistente delle acque bianche.

In via Caselle, nuovo attraversamento pedonale rialzato in corrispondenza dell’incrocio con via Marconi, e connessa realizzazione di caditoia e allaccio alla rete fognaria.

In via Prato Nuovo e via San Francesco saranno realizzate le tubazioni di collegamento tra i fossi laterali, mentre in strada Tedeschi sarà sostituito un tratto di tubazione di circa 15 metri, con realizzazione di una nuova caditoia per il convogliamento delle acque piovane nella nuova tubazione.

