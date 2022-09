L’arrivo del covid aveva costretto le scuole a riorganizzarsi. Anche per quanto riguarda il cibo tutto era cambiato: per evitare assembramenti nella maggior parte delle strutture si era deciso di far mangiare i bambini dentro le aule, seduti al proprio banco.

Questo durante il periodo emergenziale. E

ppure, alla Anna Frank tutto è continuato così fino alla fine del precedente anno scolastico: si mangiava in classe e la mensa non c’era più.

Tra i genitori, oggi, molti si chiedono se si tornerà mai all’epoca pre pandemia?

La risposta è “No”, si continuerà a mangiare in classe.

Il tema era [...]