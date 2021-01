LEINI. Nella grande festa del Vax Day c’era anche un po’ di Leini

C’era anche un po’ di Leini nel Vax Day che domenica 27 dicembre è andato in scena in contemporanea in tutta Europa. Nella prima storica giornata di vaccinazioni contro il Covid, un leinicese doc ha ricevuto la sua prima dose che, circa [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti