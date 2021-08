Ascolta l'Audio Dell'Articolo

LEINÌ. Sono in corso gli accertamenti dell’Arpa Piemonte in merito all’anomala moria di pesci che si è verificata venerdì scorso, 20 agosto, nel canale Benna a Leinì.

I tecnici Arpa hanno effettuato un sopralluogo verificando le acque del canale leggermente torbide ma non tali da spiegare il fenomeno. “Si è provveduto ad effettuare i necessari campionamenti delle matrici ambientali interessate dall’evento per spiegare le cause del fenomeno ed accertare eventuali responsabilità”, fanno sapere [...]