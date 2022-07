Stessa storia anche nell’ultimo Consiglio Comunale, il Sindaco, Renato Pittalis, si è ritrovato di nuovo ad alzare i toni: smorfie, faccine e la conclusione con il solito insulto, questa volta nei confronti di un cittadino seduto tra il pubblico.

Come da copione, poi, il Sindaco rientra, chiede scusa ma poi alla fine della seduta ci ricasca e giù di nuovo ad inveire, alzare i toni.

Eppure non è la prima volta: era sceso in basso, ma molto in basso, qualche consiglio fa e pure lì si era scusato poco dopo. Nel Consiglio successivo, poi, aveva insultato il consigliere di minoranza Francesco Faccilongo, e pure lì aveva dovuto chiedere scusa.Possiamo dirlo? Non ne possiamo più. Ma un Sindaco che non è in grado di controllare le sue emozioni può davvero governare una città? È in grado di prendere decisioni sotto pressione oppure non fa che mandare tutti a fanculo?Le istituzioni non sono una gara di rutti o di insulti ma una cosa seria e pare che Pittalis, a tre anni dal suo insediamento, non l’abbia ancora capito.

Chi siede sullo scranno più alto della città dovrebbe dare l’esempio e invece, nel parlamentino leinicese, spesso, sembra di stare al bar con un Sindaco che quando non insulta si prende gioco dei consiglieri di minoranza.

Insomma, una sorta di “vaffaday” continuo con la complicità della Presidente del Consiglio che richiama Musolino per un “Ma va” ma sta in silenzio di fronte alle cafonate del Sindaco.

