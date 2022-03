L’effige di Pavarotti (in foto, accanto al teatro intitolato proprio all’artista) al centro della discussione nel Consiglio Comunale di mercoledì.

Il consigliere di minoranza, Pieluigi Leone, ha chiesto alla maggioranza lumi in merito alla manutenzione dell’opera realizzata 4 anni fa dall’artista Mauro Roselli.