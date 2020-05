LEINI. Ma come le dobbiamo lavare le mascherine?

Abbiamo chiesto lumi al Comune di Leini ma, dopo una settimana, non c’è arrivata risposta. Ma come le dobbiamo lavare le mascherine? Parliamo di quelle che la Regione ha acquistato e spedito ai Comuni, che le hanno fatte recapitare tramite Protezione Civile alle famiglie (una parte, devono ancora arrivate tutte).

La lettera del Comune, allegata alla mascherina, consiglia il lavaggio a 90°C e la stirata a distanza usando il solo getto di vapore. Peccato che aprendo la bustina contenente la mascherina troviamo un foglio firmato dalla Regione che spiega di lavare al massimo a 30°C, con processo molto delicato, e poi stirare con temperatura della piastra a 150 gradi.

Ma quindi 30 o 90? Ferro da stiro a contatto o il solo getto di vapore? Domanda opportuna non foss’altro che di mascherina ne arriva una per ogni componente della famiglia e lavandola in modo sbagliato rischiamo di rovinarla dopo un paio di lavatrici fatte. Chi si accorge del danno semplicemente la butta e la spreca, e non nuotiamo in un mare di mascherine. Chi non se ne accorge, invece, la utilizza rovinata. Ed è pure peggio.

