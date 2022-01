Prosegue lo scontro furibondo sullo spostamento della scuola media.

Tutto era partito nella scorsa campagna elettorale, nel 2019, quando la Leone (Sindaca uscente) promuoveva l’idea di spostare la scuola “Casalegno” presso il Cubo di via Volpiano e Pittalis la bocciava sonoramente, con tanto di video su Facebook. Dopo l’insediamento, però, le cose sono cambiate e il nuovo primo cittadino è stato costretto a farsi, anche lui, portabandiera del progetto che tanto aveva odiato in passato. In questi ultime settimane lo scontro si è riacceso e il primo cittadino, in poche parole, ha puntato il dito [...]