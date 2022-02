Sono oltre settanta le firme raccolte dal circolo del Partito Democratico alla prima uscita, in piazza Primo Maggio.

“Un buon risultato – commentano dal Partito – e in linea con quelle che erano le aspettative della vigilia, che sarebbe potuto essere più rotondo se sabato scorso, giorno dell’avvio della raccolta, non fosse stato il primo giorno di pioggia dopo mesi di assenza di precipitazioni. Vogliamo ricordare che le firme serviranno per chiedere all’Amministrazione comunale di Leinì una riduzione, su base Isee, per le spese di trasporto pubblico che i nostri studenti e studentesse devono affrontare [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.