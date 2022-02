Sono 75112 le dosi somministrate presso l’hub vaccinale del Centro Servizi della Cittadella dello Sport di Leini in esattamente dieci mesi: era il 22 aprile 2021 quando, alla presenza del Presidente della Giunta Regionale, Alberto Cirio, dell’Assessore regionale alla Semplificazione, Maurizio Marrone, e dei vertici dell’ASLTo4 prendeva il via un’azione di tutela delle salute pubblica che ha visto personale medico, infermieristico, amministrativo e i volontari delle associazioni del territorio impegnati per un totale di 275 giorni.

Ora l’hub vaccinale cessa la sua funzione: l’ha comunicato ufficialmente l’Azienda Sanitaria Locale al Comune di Leini nel corso [...]