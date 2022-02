Dopo un anno di stop provocato dalla pandemia quest’anno per il Giorno della Memoria l’Anpi ha pensato e costruito dei momenti per le scuole e per la cittadinanza. “Momenti – raccontano dall’Anpi – che riteniamo di voler racchiudere in alcune parole chiave: resilienza e resistenza, restituzione, didattica e cultura. Lo abbiamo fatto sempre con la massima attenzione e rispetto per le norme di sicurezza ma anche testardamente, con la volontà di rilanciare fondamentalmente messaggi importanti che partono proprio dalle parole chiave. Il primo è quello della resilienza e resistenza a un periodo delicatissimo in termini di socialità e di ritorno alla tanto ricercata ‘normalità’; il secondo è quello della restituzione al territorio, dei temi della Shoah e dei terribili fatti avvenuti dal 1933 al 1945, con una mostra fotografica allestita ad hoc presso il cortile di Villa Chiosso dove insieme a numerosi cittadini e cittadine ci si è confrontati su quel disdicevole momento della storia; il terzo è didattica e cultura: con una cartolina elaborata dalla nostra sezione territoriale (che alleghiamo) e distribuita agli allievi ed alle allieve come effige di memoria; con i laboratori, condotti dal presidente Luca Conforti; con il confronto con gli alunni e le alunne perché questa giornata continui a mantenere quel senso di memoria e il significato che ha rappresentato e che rappresenta. Studenti e studentesse, dai più piccoli ai più grandi, hanno interagito con grande interesse ponendosi tantissimi dubbi, sollevando moltissime domande, sprigionando tantissima curiosità ed esprimendo altrettante considerazioni”. Il Presidente Luca Conforti: «Dopo tanti anni di associazionismo, come educato ed educatore del Treno della Memoria, è stato un grande onore e un enorme privilegio parlare di un tema così delicato nelle nostre scuole, peraltro scuole che ho frequentato da piccolo. Una delle cose che più mi ha segnato positivamente è la grande curiosità ed emotività che è emersa in queste giornate e di questo voglio ringraziare a nome mio e di tutto il direttivo le dirigenze scolastiche, le referenti dei progetti, tutti/e gli/le insegnanti e l’ente comunale per la fattiva collaborazione nel far sì sì che tutto si svolgesse nella maniera più sicura e didatticamente proficua».

