La pace è un valore irrinunciabile per un’associazione come l’A.N.P.I.

La sezione di Leinì, quindi, lunedì sera ha deciso di scendere in piazza per dire “No” alla guerra in Ucraina.

“Quanto sta accadendo nel cuore dell’Europa – spiegano dall’Anpi – non ci lascia indifferenti. Preoccupazione, ansia, paura per le sorti di tante persone innocenti che sono sempre le vittime delle guerre, ci hanno spinti a scendere in piazza”.

Una manifestazione simbolica alla quale hanno aderito gli esponenti della politica locale e le realtà associative del territorio e che è aperta a tutte e tutti: associazioni, enti, partiti, [...]