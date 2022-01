Giovedì pomeriggio, presso il teatro civico Luciano Pavarotti, si è tenuto un incontro tra i commercianti e l’Amministrazione comunale.

All’ordine del giorno, il nuovo Piano Urbano del Traffico, illustrato dall’Assessore Dario Luetto che si è soffermato in modo particolare sulla viabilità, sulle direttrici di accesso al centro storico e sui nodi principali della mobilità, in particolare le rotonde di viale Europa e quella di San Giacomo.

Il Piano prevede, proprio nel centro, l’istituzione di una zona pedonale attorno a piazza Vittorio Emanuele (via Bovetti, via XXV Aprile, via Cavour, via Carlo Alberto).

L’ultimo aggiornamento di questo [...]