Una bella batosta per il principe Harry. Merito di chi? Della Invicta di Leinì!

Il figlio di Carlo d’Ingilterra non potrà, infatti, registrare il marchio degli Invictus Games a causa di un noto brand leinicese: “Invicta”.

E chi non conosce, d’altronde, lo zaino “Invicta”? Famosissimo in Italia, in Europa e nel mondo ma ancora di più a Leinì, in frazione Fornacino, dove c’è la sua sede.

È stato a lungo l’accessorio più desiderato dai ragazzi negli ultimi 40 anni e ancora oggi riscuote un discreto successo.

Ma arriviamo alla notizia che vede l’azienda torinese coinvolta in [...]