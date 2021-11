Un uomo di 40 anni, residente a Leini, è stato arrestato dai carabinieri per spaccio di droga. A tradirlo le foto della marijuana, coltivata in casa, inviate a diversi clienti con il proprio telefono cellulare via WhatsApp. I carabinieri di Leini, nel corso di una perquisizione nell’abitazione del pusher, hanno recuperato due piantine di marijuana e un panetto di hashish, oltre a tutto il materiale per il confezionamento dello stupefacente. Nell’ambito della stessa operazione è stato denunciato per spaccio anche un 35enne di Volpiano, trovato in possesso di 100 grammi di marijuana, e tre clienti sono stati segnalati alla prefettura per uso di droga.

