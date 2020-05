LEINI. Incendio in via Murialdo, una donna ha perso la vita

LEINI. C’è una vittima nell’incendio divampato questa mattina in una casa in via Murialdo, dietro al Parco Padre Pio. Maria Giuseppina Zappatore, 64 anni, non è riuscita ad uscire in tempo dall’abitazione ed è morta per un arresto cardiaco causato dall’inalazione dei fumi dell’incendio. Quando i soccorritori l’hanno estratta dalle macerie, era già troppo tardi. Il fratello Michele Zappatore, 65 anni, è riuscito a salvarsi lanciandosi dal balcone. È stato portato in ospedale a Torino ferito e intossicato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Torino Stura, San Maurizio Canavese, Volpiano e Caselle, i carabinieri di Leini, il 118 e il sindaco Renato Pittalis. Sono in corso gli accertamenti dei militari dell’Arma sulle cause del rogo, moto difficile da spegnere a causa dell’accumulo di materiali e oggetti di vario tipo nella casa.

