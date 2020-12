LEINI. In consiglio due variazioni di bilancio legate al Covid

Durante l’ultima seduta il consiglio comunale di Leini ha approvato la nona e la decima variazione al bilancio, in gran parte legate all’emergenza Covid. Sono infatti stati destinati 7mila 500 euro all’acquisto di materiale per la mensa scolastica, in modo da rendere più [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti