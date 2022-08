Qualche settimana fa Renato Pittalis, sindaco di Leinì, come molti altri primi cittadini italiani, aveva deciso di apporre la sua firma alla lettera indirizzata all’ormai ex-premier Mario Draghi, chiedendo con “preoccupazione” di continuare l’operato del governo, visto a maggior ragione il delicato momento storico che stiamo vivendo.

In quest’occasione, la macchina comunicativa del sindaco non si era attivata, senza dare notizia ufficiale di questa presa di posizione. Come mai? Sarà forse per il presunto flirt politico con alcuni consiglieri (in maggioranza) vicinissimi a Fratelli d’Italia? Le risposte sono sicuramente nelle mani del primo cittadino [...]