Che quello di martedì 26 luglio non fosse un consiglio comunale pacifico è stato chiaro fin dalla discussione del primo punto all’ordine del giorno; arrivare addirittura a urlarsi addosso e ricevere insulti, tema troppo spesso ricorrente nella politica italiana, è però proprio quello che non si vorrebbe vedere.

Durante la discussione della 5° variazione di bilancio, la polemica è stata sollevata da Francesco Faccilongo, consigliere di minoranza lista civica “Progetto Leinì”, che ha evidenziato: “c’è qualcosa che non torna: abbiamo 36mila euro di spese per riscossione coattiva, ovvero spendiamo tutti questi soldi per riscuotere [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.