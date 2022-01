Il Partito Democratico di Leinì riparte da una raccolta firme per ridurre il costo degli abbonamenti (per il trasporto pubblico) degli studenti.

La nuova iniziativa della sezione leinicese è stata presentata, in conferenza stampa, Sabato mattina. La raccolta firme partirà il 12 febbraio e proseguirà per altri due sabati (19 e 26 febbraio) per poi concludersi ai primi di marzo con un’altra data ancora da individuare. “Il trasporto pubblico – spiega Luca Torella – segretario cittadino del Pd – è un servizio di fondamentale importanza per la collettività. Sono centinaia gli studenti che giornalmente [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.