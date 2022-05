Mi sono chiesto come stavo cambiando, come stavano cambiando le cose intorno a me e come io mi relazionavo a loro: sono i dubbi, ma senza che io cerchi necessariamente una risposta, il filo conduttore del mio album. Sono il motore per muoversi dalla posizione in cui ci si trova”.

Racconta così Willie Peyote il suo nuovo lavoro discografico, Pornostalgia, uscito il 6 maggio (Virgin Records/Universal Music Italia), che arriva a tre anni da Iodegradabile e dopo la partecipazione al festival di Sanremo del 2021 con “Mai dire Mai (La locura)”, che gli ha [...]