È un venerdì mattina nebbioso quello che attraversa il “Centro commerciale naturale”, così è descritto da un cartello, di via Carlo Alberto.

Una nebbia che si vede nel cielo ma che arriva anche nei conti dei commercianti che ogni giorn tirano su la saracinesca e si mettono a disposizione dei cittadini.

Dopo 2 anni di covid, però, lo scenario è diventato complesso e difficile, i negozi in questo periodo sono mezzi vuoti e per tirare avanti, far quadrare i conti e riuscire a portarsi a casa anche uno stipendio occorre fare un mezzo miracolo.

Dopo i [...]